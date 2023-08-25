Бразильский виндеркинд Андрей Сантос будет играть в АПЛ, но не за Челси.

Ноттингем Форест согласовал с Челси аренду Сантоса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Соглашение рассчитано на один сезон и не предусматривает права выкупа.

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Клубы обо всем договорились, а 19-летний футболист скоро пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Челси купил Андрея в январе за 12,5 миллиона евро и рассчитывает на него в долгосрочной перспективе. Аренда в Ноттингем Форест – желание клуба дать хавбеку стабильную игровую практику на уровне АПЛ.