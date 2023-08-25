Челсі віддасть одного з новачків іншому клубу АПЛ
11:05 - Читать на русском
Бразильський віндеркінд Андрей Сантос гратиме в АПЛ, але не за Челсі.
Ноттінгем Форест узгодив з Челсі оренду Сантоса, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Угода розрахована на один сезон і не передбачає права викупу.
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Клуби про все домовилися, а 19-річний футболіст незабаром пройде медогляд і підпише контракт.
Челсі купив Андрея в січні за 12,5 мільйона євро та розраховує на нього в довгостроковій перспективі. Оренда в Ноттінгем Форест – бажання клубу дати хавбеку стабільну ігрову практику на рівні АПЛ.
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