Бразильський віндеркінд Андрей Сантос гратиме в АПЛ, але не за Челсі.

Ноттінгем Форест узгодив з Челсі оренду Сантоса, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Угода розрахована на один сезон і не передбачає права викупу.

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Клуби про все домовилися, а 19-річний футболіст незабаром пройде медогляд і підпише контракт.

Челсі купив Андрея в січні за 12,5 мільйона євро та розраховує на нього в довгостроковій перспективі. Оренда в Ноттінгем Форест – бажання клубу дати хавбеку стабільну ігрову практику на рівні АПЛ.