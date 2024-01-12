Битва за выживание. Именно так можно было окрестить стартовый матч 21-го тура Премьер-лиги. Бернли и Лутон летом поднялись в элитный дивизион Англии, но после первого круга борются за сохранение прописки. Команда Венсана Компани шла предпоследней (лишь 11 очков в 20-ти турах), а Лутон имел на 4 балла больше и занимал 18-ю позицию. Правда, последние имеют игру в запасе (отмененный матч против Борнмута).

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Первый момент возник на 7-й минуте. Камински спас Лутон после удара Гудмундсона. Лутон ответил попыткой Баркли, который из-за пределов штрафной крутил в дальний угол – Траффорд парировал. Через несколько минут кипер Бернли снова вступил в игру, отразив удар Огбене. Еще одну попытку Баркли заблокировал защитник.

После довольно активного старта команды сбавили обороты, но на 36-й минуте Бернли вышел вперед. Одобер промчался по левому флангу, вошел в штрафную и прострелил в центр. Зеки Амдуни в касание прошил кипера. 1:0 – первый тайм завершился с минимальным преимуществом подопечных Венсана Компани.

После перерыва голевых моментов был мизер. Но даже при таких условиях хозяева были ближе ко второму мячу, чем гости к голу в ответ. Все шло к минимальной победе Бернли, но на 90+2 минуте Лутон отыгрался. Банальный навес с левого фланга стал проблемой для Траффорда, не успевшего к мячу из-за контакта с соперником. Мяч влетел в пустые ворота после удара Морриса. VAR нарушения правил не увидел. Очередной гол Лутона на последних минутах игры принес ему ничью.

1:1 – Бернли упустил сверхважную победу и шанс приблизиться к безопасной зоне. Команда Венсана Компани набрала 12 очков и все еще идет предпоследней. Лутон на 18-й позиции – 16 баллов.