Перемога в Лізі чемпіонів не дозволила Челсі покрити усі збитки, які завдав коронавірус.

Лондонський клуб підбив підсумки за фінансовий рік, який завершився ще 30 червня, інформує BBC.

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Оборот "синіх" зріс з 387,8 млн фунтів до 416,8 млн завдяки збільшенню надходжень від телебачення. Втім, Челсі втратив великі кошти через проведення матчів за порожніх трибун. На трансферах заробити також не вдалося – лондонці продали гравців майже на 104 млн фунтів, але й самі витратили 109,7 млн. Загалом кишені Романа Абрамовича "схудли" на 145,6 млн фунтів.

Нагадаємо, у минулому сезоні Челсі виграв Лігу чемпіонів, а в АПЛ фінішував на четвертій сходинці.

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