Об очень вероятном уходе испанца рассказал Томас Тухель после победы над Эвертоном в стартовом туре АПЛ. Алонсо на этот матч не попал даже в заявку.

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"Маркос сам попросил не использовать его в этом матче. Он хочет уйти из Челси. Клуб принял его позицию. Соответственно, не было никакого смысла в его выходе на поле", – цитирует Томаса Тухеля Marca.

Недавно Челси приобрел на позицию левого защитника Марка Кукурелью. Также в распоряжении Тухеля есть Бен Чилвелл, поэтому лондонский клуб уже подготовился к уходу 31-летнего испанца, защищающего цвета Челси с 2016-го. Основным претендентом на него является Барселона.

В текущее трансферное окно Барса уже неоднократно подкладывала свинью Челси. Каталонцы переманили Рафинью и Кунде, которых хотел и лондонский клуб, а также подписал защитника Андреаса Кристенсена, пришедшего бесплатно именно из Челси.

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