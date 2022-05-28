Российский олигарх больше не является владельцем Челси. Эпоха Романа Абрамовича в клубе подошла к концу.

"Футбольный клуб Челси может подтвердить, что минувшей ночью было заключено окончательное соглашение о продаже клуба консорциуму Тодда Бёли Clearlake Capital.

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Окончательное завершение сделки запланировано на понедельник, 30 мая. В тот же день будет опубликована вся дополнительная информация", – говорится в заявлении на официальном сайте Челси.

Ранее сообщалось, что стоимость сделки составит 2,5 млрд фунтов. Часть этой суммы пойдет на реконструкцию стадиона и инфраструктурных объектов, часть – на благотворительность. Абрамовичу ничего не достанется. АПЛ и правительство Великобритании уже ратифицировали соглашение.

Напомним, из-за полномасштабного нападения России на Украину Роман Абрамович оказался под санкциями, которые затронули и клуб. Скандальному миллиардеру пришлось продать свое детище, которым он владел с 2003 года.

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