Консорциум американских бизнесменов во главе с Тоддом Бёли готовится выкупить клуб у Романа Абрамовича. До подписания остается устроить совсем мелкие детали, поэтому потенциальные новые владельцы уже строят планы на лето.

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По информации The Telegraph, Челси останется среди клубов, тратящих на трансферы невероятные суммы. После окончательного приобретения Тодд Бёли настроен лишить Томаса Тухеля главной проблемы. Челси нужны новые защитники, ведь команду покидают Рюдигер и Кристенсен.

Ожидается, что Челси наконец-то устроит переезд Жюля Кунде из Севильи в Лондон. А вот за другие цели придется побороться. "Синие" заинтересованы в подписании Йошко Гвардиола (РБ Лейпциг), Пау Торреса (Вильяреал) и Хосе Хименеса (Атлетико). Однако интерес к этому трио также проявляют Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

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В атаке возможны изменения, если Челси удастся продать Тимо Врнера, Хакима Зиеша, Кристиана Пулишича или их всех. Тогда лондонцы попытаются переманить Рахима Стерлинга, сомневающегося в своем будущем в Ман Сити. Самая трудная ситуация с полузащитой – Орельен Чуамэни почти договорился о переходе в Реал, а Вест Хэм хочет за Деклана Райса около 150 миллионов.