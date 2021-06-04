Новый контракт немецкого специалиста с Челси рассчитан до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Предварительное соглашение было рассчитано до 2022 года, но решения боссов "синих" продлить контракт повлияли триумф в Лиге чемпионов и четвертое место в АПЛ по итогам сезона 2020/21. Добавим, что немец возглавил команду в течение сезона.

К слову, Тухель начал свою тренерскую карьеру в Штутгарте в статусе помощника главного тренера в 2004 года, после чего поработал в Аугсбурге, Майнце, Боруссии Д и ПСЖ.

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