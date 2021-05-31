На лондонцев летом, похоже, ждут серьезные кадровые изменения. Тухель уже озвучил президенту Роману Абрамовичу свои пожелания.

Челси уже этим летом может скупить игроков на более чем 230 млн евро, утверждает The Telegraph. Наставник "пенсионеров" хочет усилить оборону, полузащиту и нападение.

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Первоочередными трансферами источник называет покупки Ромелу Лукаку из Интера и Харри Кейна из Тоттенхэма. Также тщательно рассматриваются кандидатуры вингера Адама Траоре (Вулверхэмптон), а также хавбеков Йонаса Хофмана (Боруссия М), Деклана Райса (Вест Хэм) и Орельена Чуамени (Монако).

Более того, Тухель лоббирует интересов двух нынешних защитников Челси – Тьягу Силвы и Антонио Рюдигера. О продолжении сотрудничества бразильца с клубом еще на 1 год наставнику удалось договориться, а о немце – пока нет.

Напомним, прошлым летом "пенсионеры" тоже потратили 230 млн евро на нескольких исполнителей.

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