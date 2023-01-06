Совладельцы Челси Тодд Бёли и Бехдад Эгбали имеют свои условия для Михаила Мудрика, если он хочет перебраться именно в их клуб.

Представители Челси хотят получить от Мудрика гарантии, что он выберет именно "синих" вместо Арсенала, сообщает The Telegraph.

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Лишь после этого Челси готов сделать официальное предложение Шахтеру по трансферу Михаила. Ускорить переход могут травмы Стерлинга и Пулишича в поединке против Манчестер Сити. Арсенал же не планирует соревноваться с Челси, а предложение "канониров" не превысит планку в 70-75 млн евро.

Напомним, что Шахтер неуступчив в переговорах по Мудрику. "Горняки" хотят выторговать 100 миллионов и блокируют переход Михаила в Арсенал. Молодой вингер, впрочем, заявил о желании сменить чемпионат и мечтает о переезде на Эмирейтс.

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