После победы над Борнмутом (3:1) в прошлом туре казалось, что Мудрик и Ко справятся с командой, продолжающей борьбу за выживание. К сожалению, этого не произошло. Несмотря на старания Рахима Стерлинга, Челси не удержал свое преимущество. В итоге команда Лэмпарда довольствовалась только ничьей. Впервые за 28 лет "синие" не выиграли ни одного из шести последних домашних матчей. Отметим, что Михаил Мудрик на поле так и не появился.

Челси дома не обыграл худшую выездную команду АПЛ – Стерлинг дал урок Мудрику, но провал вратаря и обороны украл очки

В настоящее время Челси находится на 11 строчке с 43 баллами. Ноттингем занимает 16 место с 34 очками, опережая зону вылета на три пункта.