Після перемоги над Борнмутом (3:1) в минулому турі здавалось, що Мудрик і Ко впораються з командою, яка продовжує боротьбу за виживання. На жаль, цього не сталося. Попри старання Рахіма Стерлінга, Челсі не втримав свою перевагу. У підсумку команда Лемпарда задовольнилась лише нічиєю. Вперше за 28 років "сині" не виграли жодного із шести останніх домашніх матчів. Зазначимо, що Михайло Мудрик на полі так і не з'явився.

Челсі вдома не обіграв найгіршу виїзну команду АПЛ – Стерлінг дав урок Мудрику, але провал воротаря і оборони вкрав очки

Наразі Челсі перебуває на 11 сходинці з 43 балами. Ноттінгем посідає на 16 місці з 34 очками, випереджаючи зону вильоту на три пункти.