Челси не смог подписать звезду Лестера – 75 млн евро и желания самого игрока маловато
Челси потерпел неудачу в начале переговоров с Лестером по центрбеку Уэсли Фофана.
"Лисы" категорически отвергли первое предложение лондонцев в размере 75 млн евро, сообщает L'Équipe.
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Лестер вообще не желает продавать Фофана этим летом, хотя верность 21-летнего француза вызывает сомнения. Недавно защитник в соцсетях удалил все сведения о том, что он игрок Лестера. Уэсли явно хотел бы перебраться на Стэмфорд Бридж, но нынешний клуб отпустит его только за астрономические деньги.
Добавим, что большую часть прошлого сезона Фофана пропустил из-за страшного перелома, однако в конце вернулся на хороший уровень (12 матчей, один гол).
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