"Лисы" категорически отвергли первое предложение лондонцев в размере 75 млн евро, сообщает L'Équipe.

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Лестер вообще не желает продавать Фофана этим летом, хотя верность 21-летнего француза вызывает сомнения. Недавно защитник в соцсетях удалил все сведения о том, что он игрок Лестера. Уэсли явно хотел бы перебраться на Стэмфорд Бридж, но нынешний клуб отпустит его только за астрономические деньги.

Добавим, что большую часть прошлого сезона Фофана пропустил из-за страшного перелома, однако в конце вернулся на хороший уровень (12 матчей, один гол).

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