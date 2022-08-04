Челсі зазнав невдачі на початку перемовин з Лестером щодо центрбека Уеслі Фофана.

"Лисиці" категорично відкинули першу пропозицію лондонців у розмірі 75 млн євро, інформує L'Équipe.

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Лестер взагалі не має бажання продавати Фофана цього літа, хоча вірність 21-річного француза викликає сумніви. Нещодавно захисник у соцмережах повидаляв усі відомості про те, що він гравець Лестера. Уеслі явно хотів би перебратися на Стемфорд Брідж, але нинішній клуб відпустить його лише за астрономічні гроші.

Додамо, що більшу частину минулого сезону Фофана пропустив через страшний перелом, проте в кінці повернувся на хороший рівень (12 матчів, один гол).

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