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Челси начал переговоры о трансфере Облака – лондонцы нашли более дешевую альтернативу на случай неудачи

09:33 - Читати українською
Челси начал переговоры о трансфере Облака – лондонцы нашли более дешевую альтернативу на случай неудачи
Ян Облак / ФК Атлетико

Вратарь Атлетико Ян Облак имеет шанс сменить клубную прописку. В услугах словенца заинтересована 4 команда АПЛ.

Лондонский Челси стремится усилить позицию голкипера в текущее трансферное окно. Четвертый клуб АПЛ по итогам сезона 2019/20 начал переговоры с агентом Яна Облака, который защищает цвета Атлетико. Об этом сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

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Кроме того, по его же словам, лондонцы выбрали альтернативный вариант на случай неудачи с Облаком. Это голкипер Аякса Андре Онана, который обойдется "пенсионерам" значительно дешевле.

В Лондоне недовольны уровнем игры Кепы, который может вернуться в Испанию. Заметим, что контракт 27-летнего Облака действует до лета 2023-го. В сезоне 2019/20 словенец провел 48 матчей за "матрасников", в которых пропустил 36 голов. Transfermarkt оценивает словенца в 80 млн евро.

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