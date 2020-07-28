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Челсі розпочав перемовини щодо трансферу Облака – лондонці знайшли дешевшу альтернативу на випадок невдачі

09:33 - Читать на русском
Челсі розпочав перемовини щодо трансферу Облака – лондонці знайшли дешевшу альтернативу на випадок невдачі
Ян Облак / ФК Атлетіко

Воротар Атлетіко Ян Облак має шанс змінити клубну прописку. У послугах словенця зацікавлена 4 команда АПЛ.

Лондонський Челсі прагне підсилити позицію голкіпера у поточне трансферне вікно. Четвертий клуб АПЛ за підсумками сезону 2019/20 розпочав перемовини з агентом Яна Облака, який захищає кольори Атлетіко. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Крім того, за його ж словами, лондонці обрали альтернативний варіант на випадок невдачі з Облаком. Це голкіпер Аякса Андре Онана, який обійдеться "пенсіонерам" значно дешевше.

У Лондоні незадоволені рівнем гри Кепи, який може повернутися в Іспанію. Зауважимо, що контракт 27-річного Облака чинний до літа 2023-го. У сезоні 2019/20 словенець провів 48 матчів за "матрацників", у яких пропустив 36 голів. Transfermarkt оцінює словенця у 80 млн євро.

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