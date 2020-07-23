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Атлетико выставил ценник на Облака – голкипером интересуются гранды АПЛ

23 июля 21:16 - Читати українською
Атлетико выставил ценник на Облака – голкипером интересуются гранды АПЛ
Ян Облак / Sport 360

Мадридский Атлетико хочет выручить солидную сумму за трансфер Яна Облака.

Клубам, которые проявляют интерес к словенцу, придется выложить 120 миллионов евро – клаусулу, что прописана в контракте. Об этом сообщает Goal.com. Сам голкипер не очень заинтересован в продолжении своей карьеры в Мадриде и хочет перебраться в АПЛ. Наиболее вероятными претендентами на игрока сейчас являются Манчестер Юнайтед и Челси.

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Добавим, что в этом сезоне Облак является незаменимым в воротах Атлетико – он провел все 38 матчей в испанской Примере и 8 матчей в Лиге чемпионов.

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Теги
Челси Челси Атлетико Атлетико Трансферы Испания Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ян Ян Облак
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