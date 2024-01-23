Бавария сосредоточила все свои усилия на подписании флангового защитника Ньюкасла Кирана Триппьера.

Бавария представила Ньюкаслу улучшенное предложение по приобретению Триппьера, информирует инсайдер Флориан Плеттенберг. Согласно источнику, в настоящее время переговоры продолжаются, и мюнхенский клуб ждёт от "сорок" ответа.

Лидер Ньюкасла "наехал" на фанатов, раскритиковавших команду после поражения – пришлось вмешиваться стюарду

Сообщается, что Бавария готова включить в сделку своего защитника Норди Мукиеле, но скидка на этот переход для Ньюкасла не будет стопроцентной. Ранее Бавария достигла устного соглашения с самим Триппьером.

Напомним, что по ходу сезона 2023/24 Киран "наезжал" на фанатов Ньюкасла после поражения от Борнмута Ильи Забарного (0:2).

Ман Сити одержал волевую победу над Ньюкаслом – Де Брюйне сделал гол+пас за 17 минут сразу после возвращения в АПЛ