Бавария улучшила предложение по защитнику – он раскритиковал фанатов своей команды
Бавария сосредоточила все свои усилия на подписании флангового защитника Ньюкасла Кирана Триппьера.
Бавария представила Ньюкаслу улучшенное предложение по приобретению Триппьера, информирует инсайдер Флориан Плеттенберг. Согласно источнику, в настоящее время переговоры продолжаются, и мюнхенский клуб ждёт от "сорок" ответа.
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Сообщается, что Бавария готова включить в сделку своего защитника Норди Мукиеле, но скидка на этот переход для Ньюкасла не будет стопроцентной. Ранее Бавария достигла устного соглашения с самим Триппьером.
Напомним, что по ходу сезона 2023/24 Киран "наезжал" на фанатов Ньюкасла после поражения от Борнмута Ильи Забарного (0:2).
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