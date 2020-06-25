toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЛУНИН ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ

Челси – Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ

22:10 - Читати українською
Челси – Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ
Челси – Манчестер Сити: стартовые составы на матч АПЛ

Челси в рамках 31-го тура АПЛ принимает Манчестер Сити. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 31-го тура АПЛ Челси – Манчестер Сити начнется в 22:15 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на Setanta Sports и в этой новости, "Футбол 24" также проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Рома договорилась о контракте с Педро, – Sky Italy

Стартовые составы

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо – Баркли, Канте, Маунт – Виллиан, Жиру, Пулишич

Запасные: Кабальеро, Джеймс, Зума, Жоржинью, Ковачич, Гилмор, Лофтус-Чик, Педро, Абрахам

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Ляпорт, Фернандиньо, Мэнди – Гюндоган, Родри, де Брюйне – Марез, Стерлинг, Б. Силва

Запасные: Карсон, Харвуд-Беллис, Зинченко, Отаменди, Палмер, Силва, Дойл, Сане, Жезус

blog_ava
Бабич эмоционально прокомментировал вылет Мариуполя из Кубка Украины – его подопечных остановил 16-летний школьник
00:06
3605
Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Челси Челси Александр Александр Зинченко Челси - Манчестер Сити
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
36
мин
Бетис
23:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук