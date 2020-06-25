Челси – Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ

Челси в рамках 31-го тура АПЛ принимает Манчестер Сити. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 31-го тура АПЛ Челси – Манчестер Сити начнется в 22:15 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на Setanta Sports и в этой новости, "Футбол 24" также проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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Стартовые составы

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо – Баркли, Канте, Маунт – Виллиан, Жиру, Пулишич

Запасные: Кабальеро, Джеймс, Зума, Жоржинью, Ковачич, Гилмор, Лофтус-Чик, Педро, Абрахам

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Ляпорт, Фернандиньо, Мэнди – Гюндоган, Родри, де Брюйне – Марез, Стерлинг, Б. Силва

Запасные: Карсон, Харвуд-Беллис, Зинченко, Отаменди, Палмер, Силва, Дойл, Сане, Жезус