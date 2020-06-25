Челсі – Манчестер Сіті: Зінченко залишився у запасі на матч АПЛ

Челсі в рамках 31-го туру АПЛ прийємає Манчестер Сіті. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 31-го туру АПЛ Челсі – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:15 за київським часом. Відеотрансляція доступна на Setanta Sports та в цій новині, "Футбол 24" також проведе текстову онлайн-трансляцію.

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Стартові склади

Челсі: Кепа – Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер, Алонсо – Барклі, Канте, Маунт – Вілліан, Жиру, Пулішич

Запасні: Кабальєро, Джеймс, Зума, Жоржінью, Ковачіч, Гілмор, Лофтус-Чік, Педро, Абрахам

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Ляпорт, Фернандіньо, Менді – Гюндоган, Родрі, де Брюйне – Марез, Стерлінг, Б. Сілва

Запасні: Карсон, Харвуд-Белліс, Зінченко, Отаменді, Палмер, Сілва, Дойл, Сане, Жезус