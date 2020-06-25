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Рома договорилась о контракте с Педро, – Sky Italy

15:03 - Читати українською
Рома договорилась о контракте с Педро, – Sky Italy
Педро Родригес / Reuters

Вингер Челси Педро Родригес уже определился с местом продолжения карьеры.

Испанец согласовал все условия личного контракта с Ромой, утверждает Sky Italy.

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Педро покинет Челси на правах свободного агента после завершения сезона. Его зарплата в Роме будет составлять около 3,5 млн евро в год. Ранее пресса писала, что тренер "волков" Паулу Фонсека лично убедил испанца сделать свой выбор в пользу переезда в Рим.

В нынешнем сезоне АПЛ Педро сыграл 9 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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Англия Трансферы Италия Челси Челси Рома Рома Педро Педро Родригес
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