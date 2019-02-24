Челси – Манчестер Сити: Зинченко играет в финале Кубка лиги – онлайн-трансляция матча

Лондонский Челси и Манчестер Сити встречаются в решающем матче Кубка английской лиги 2018/19. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию в этой новости.

Поединок Челси – Манчестер Сити начался на стадионе Уэмбли в 18:30 по киевскому времени. "Футбол 24" ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка английской лиги.

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Стартовые составы команд:

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Давид Луис, Рюдигер, Эмерсон – Жоржинью, Канте, Баркли – Педро, Виллиан, Азар

Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Ковачич, Лофтус-Чик, Хадсон-Одой, Жиру, Игуаин

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт, Зинченко – Фернандиньо, Д. Силва, де Брюйне – Б. Силва, Стерлинг, Агуэро

Запасные: Мурич, Данило, Компани, Гюндоган, Сане, Марез, Фоден