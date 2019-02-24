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Челсі – Манчестер Сіті: Зінченко зіграє у фіналі Кубка ліги з перших хвилин

17:35 119 Читать на русском
Челсі – Манчестер Сіті: Зінченко зіграє у фіналі Кубка ліги з перших хвилин
Челсі – Манчестер Сіті: стартові склади на фінал Кубка ліги

Лондонський Челсі та Манчестер Сіті зустрічаються у вирішальному матчі Кубка англійської ліги 2018/19. Склади команд та посилання на онлайн-трансляцію у цій новині.

Поєдинок Челсі – Манчестер Сіті розпочнеться на стадіоні Уемблі о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу фіналу Кубка англійської ліги.

Зінченко назвав трофейні пріоритети Манчестер Сіті на сезон

Олександр Зінченко вийде в складі "містян" із перших хвилин. Українець знову зіграє на позиції лівого оборонця.

Стартові склади команд:

Челсі: Кепа – Аспілікуета, Давід Луїс, Рюдігер, Емерсон – Жоржінью, Канте, Барклі – Педро, Вілліан, Азар

Запасні: Кабальєро, Крістенсен, Ковачіч, Лофтус-Чік, Хадсон-Одой, Жиру, Ігуаїн

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Ляпорт, Зінченко – Фернандінью, Д. Сілва, де Брюйне – Б. Сілва, Стерлінг, Агуеро

Запасні: Муріч, Даніло, Компані, Гюндоган, Сане, Марез, Фоден

Кубок англійської лігиФінал

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Сіті
до матчу
43
хв
Челсі
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