Челси – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ

Челси в рамках 26-го тура чемпионата Англии принимает Манчестер Юнайтед. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 26-го тура АПЛ Челси – Манчестер Юнайтед начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция и текстовый онлайн поединка доступны на "Футбол 24".

Владельцы Манчестер Юнайтед готовы продать клуб за космическую сумму

Стартовые оставы:

Запасные: Кепа, Зума, Томори, Алонсо, Баркли, Маунт, Жиру – Ромеро, Джонс, Далот, Перрейра, Мата, Игало, Гринвуд

Барса справилась с антагонистом, Фонсека проиграл Малиновскому битву за ЛЧ, бомбезный Лацио, клоунада ПСЖ – обзор уикенда