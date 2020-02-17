toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ПСЖ

Челси – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ

21:56 303 Читати українською
Челси – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ
Челси – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ

Челси в рамках 26-го тура чемпионата Англии принимает Манчестер Юнайтед. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 
Антони Марсьяль 45’
45’ Антони Марсьяль

Матч 26-го тура АПЛ Челси – Манчестер Юнайтед начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция и текстовый онлайн поединка доступны на "Футбол 24".

Владельцы Манчестер Юнайтед готовы продать клуб за космическую сумму

Стартовые оставы:

Запасные: Кепа, Зума, Томори, Алонсо, Баркли, Маунт, Жиру – Ромеро, Джонс, Далот, Перрейра, Мата, Игало, Гринвуд

Барса справилась с антагонистом, Фонсека проиграл Малиновскому битву за ЛЧ, бомбезный Лацио, клоунада ПСЖ – обзор уикенда

blog_ava
Хачериди признался, что помешало ему стать одним из лучших центральных защитников мира
13:40
840
Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Челси Челси Челси - Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
4
мин
Атлетико
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук