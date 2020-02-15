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Владельцы Манчестер Юнайтед готовы продать клуб за космическую сумму

11:03 270 Читати українською
Владельцы Манчестер Юнайтед готовы продать клуб за космическую сумму
Братья Глейзеры / Фото с открыто источников

Руководство английского клуба продолжает видеть в своем детище лишь деньги.

Американское семейство Глейзеров, которому принадлежит Манчестер Юнайтед, готово расстаться с клубом, сообщает издание Dailymail.

Манчестер Юнайтед рискует потерять вратаря, который стал открытием АПЛ – есть два топ-претендента

Братья-владельцы даже вывесили ценник, который, однако, сможет "потянуть" не каждый – 2,4 млрд фунтов. По оценкам экспертов, в мире есть только 20 человек, которые обладают достаточным капиталом, чтобы позволить себе подобную роскошь.

Однако, потенциальному покупателю придется к вышеупомянутой суммы добавить еще несколько сот миллионов – легендарный клубный стадион Олд Траффорд требует немедленного ремонта и реконструкции. Приблизительная стоимость работ оценивается в 200 млн фунтов.

Напомним, американские богачи приобрели "красных дьяволов" в 2005 году за 800 млн фунтов стерлингов.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Англия футбольные финансы
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