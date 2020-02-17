toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ПСЖ

Челсі – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

17 лютого 21:56 478 Читать на русском
Челсі – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ
Челсі – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Челсі в рамках 26-го туру чемпіонату Англії приймає Манчестер Юнайтед. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 
Антоні Марсьяль 45’
Харрі Магуайр 66’
45’ Антоні Марсьяль
66’ Харрі Магуайр

Матч 26-го туру АПЛ Челсі – Манчестер Юнайтед розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція та текстовий онлайн поєдинку доступні на "Футбол 24".

Власники Манчестер Юнайтед готові продати клуб за космічну суму

Стартові склади:

Запасні: Кепа, Зума, Томорі, Алонсо, Барклі, Маунт, Жиру – Ромеро, Джонс, Далот, Перрейра, Мата, Ігало, Грінвуд

Барса впоралася з антагоністом, Фонсека програв Маліновському битву за ЛЧ, бомбезний Лаціо, клоунада ПСЖ – огляд вікенду

blog_ava
Лунін провів другий найгірший матч у кар'єрі, а його "відкривач" розкрив трансферні секрети українця
17 лютого
6505
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Челсі Челсі Челсі - Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
45
хв
Атлетіко
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук