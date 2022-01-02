Челси и Ливерпуль расписали зрелищную ничью (2:2) в рамках 21-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Поединок на Стемфорд Бридж начался по сценарию Ливерпуля. Уже на 9-й минуте гости забили. Мане воспользовался ошибкой в ​​защите Челси и протолкнул мяч в сетку. Мерсисайдцы удвоили свое преимущество благодаря удачным действиям Салаха, который разобрался с соперником и поразил ворота бывшей команды.

Челси и Ливерпуль эффектно поделили очки в пользу Сити – "красные" воспользовались подарками, "синие" оформили камбек.

Челси пришел в себя и сумел ответить еще до перерыва. Матео Ковачич роскошным ударом с лета сократил отставание, а в компенсированное к первому тайму время Пулишич сравнял счет!

Во втором тайме команды уже не забивали. 2:2 – эта ничья устроила, прежде всего, Манчестер Сити, оба конкурента которого потеряли очки. Челси набрал 43 балла и отстает от команды Гвардиолы на 10 пунктов. У Ливерпуля 42 очка и игра в запасе.