Центральный защитник ПСЖ Маркиньос имел шанс оказаться в АПЛ и снова играть вместе с Тиагу Силвой.

Оказывается, "синие" торговали не только Жюля Кунде из Севильи, но и пытались переманить капитана ПСЖ, сообщает RMC Sport.

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По информации источника, Челси был готов предложить парижанам до 100 миллионов евро за бразильца, однако ПСЖ не согласился его продавать. Да и сам Маркиньос также отказался покидать французский клуб.

Руководство ПСЖ считает 27-летнего центрбека важной частью команды, поэтому не готово с ним расстаться даже за огромные деньги. Контракт бразильца с парижанами рассчитан до лета 2024 года.

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