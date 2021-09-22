Центральний захисник ПСЖ Маркіньйос мав шанс опинитися в АПЛ і знову грати разом із Тьягу Сілвою.

Виявляється, "сині" торгували не лише Жюля Кунде із Севільї, а й намагалися переманити капітана ПСЖ, повідомляє RMC Sport.

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За інформацією джерела, Челсі був готовий запропонувати парижанам до 100 мільйонів євро за бразильця, проте ПСЖ не погодився його продавати. Та й сам Маркіньйос також відмовився покидати французький клуб.

Керівництво ПСЖ вважає 27-річного центрбека важливою частиною команди, тому не готове з ним попрощатися навіть за величезні гроші. Контракт бразильця з парижанами розрахований до літа 2024 року.

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