Новое соглашение будет рассчитано на 3 года – до завершения сезона 2024/25. Принципиальное согласие уже достигнуто, однако контракт должно еще утвердить правительство Великобритании, информирует Sky Sports.

Зинченко завоевал 9-й трофей с Манчестер Сити

Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime и BBC, которые владели правами на трансляцию матчей Премьер-лиги, продолжат показывать поединки элитного дивизиона чемпионата Англии. Сумма сделки составила более 5-ти миллиардов фунтов, 116 миллионов из которых пойдут на развитие футбола в низших дивизионах Англии.

Напомним, в сезоне 2020/21 чемпионский титул достался Манчестер Сити, который добыл статус сильнейшей команды АПЛ досрочно. Известны и 3 команды, которые покинут элитный дивизион – Шеффилд Юнайтед, Вест Бромвич и Кристал Пэлас.

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