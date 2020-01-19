Челсі хоче придбати капітана середняка АПЛ – лондонці приготували шалену суму

Лондонський клуб має намір підсилити свою оборону захисником Брайтона Льюїсом Данком.

За 28-річного центрбека "аристократи" готові викласти 48 млн фунтів (більше 56 млн євро), інформує Daily Star. Брайтон не зможе відмовитись від такої пропозиції, тож очікується, що трансфер відбудеться до кінця січня.

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Данк є вихованцем Брайтона, він виступав за команду з півдня Англії ще у Першому дивізіоні в сезоні 2010/11. У поточному розіграші АПЛ захисник зіграв 21 матч та забив 2 голи.

До слова, наразі Брайтон посідає 14 місце в турнірній таблиці АПЛ. Команда Грема Поттера має у своєму активі 25 очок і перебуває на відстані 3 залікових балів над зоною вильоту.

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