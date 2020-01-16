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Манчестер Юнайтед и Челси поборются за таланта Лилля

16 января 14:08 186 Читати українською
Манчестер Юнайтед и Челси поборются за таланта Лилля
Бубакари Сумаре / Getty Images

Хавбек Лилия Бубакари Сумаре стал одной из самых желанных целей для английских грандов.

Манчестер Юнайтед и Челси в январе устроят битву за молодого француза, информирует Sky Sports.

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Арсенал выпал из перечня претендентов на звезду "догов", поэтому Сумаре придется выбирать между "красными дьяволами" и "синими". Правда, Лилль надеется удержать 20-летнего игрока до 26 января, когда состоится важный матч чемпионата Франции против ПСЖ. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан на 2,5 года.

В сезоне 2019/20 Сумаре провел за Лилль 17 матчей в Лиге 1, однако результативными действиями не отличался.

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