Лондонський клуб після приходу нового власника може витратити чималу суму на підсилення складу.

Центрбек Мілан Шкріняр, вінгбек Дензел Дюмфріс та півзахисник Чезаре Казадеї перебувають на радарах команди Томаса Тухеля, інформує Football Italia. Це тріо з Інтера влітку пов'язували з переїздом в Англію.

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Зараз тривають перемовини щодо Шкріняра. "Нерадзуррі" хочуть отримати за нього понад 70 млн євро, а Дюмфріса оцінюють у 40 млн. "Пенсіонери" робили пропозицію і щодо Казадеї у розмірі 8 мільйонів, але італійці її відхилили. Загалом же англійцям для підписання трьох бажаних гравців знадобиться близько 120 млн.

До слова, Інтер та Челсі мають хороші трансферні відносини, що підтверджує минулорічний продаж Лукаку за 113 млн та повернення його на правах оренди за 10 мільйонів.

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