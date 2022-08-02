"Оглядываясь назад, сейчас трудно сказать, что с эрой Абрамовича все было хорошо. Особенно последние 6-9 месяцев. Думаю, если вы спросите болельщиков Челси, они дадут вам другой ответ.

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Я думаю, что ситуация, в которой мы оказались, поставила спорт перед некоторыми вызовами, с которыми мы справимся. В конце концов, когда Абрамович становился владельцем Челси, еще не было проверки владельцев и директоров. Я считаю, что вопрос состоит в следующем – что было бы, если бы проверки действовали уже тогда и какие меры предосторожности нам нужно создать на будущее? Сейчас есть определенная проверка владельцев, тогда ее не было. Профилактика всегда лучше лечения болезни", – цитирует Мастерса Daily Mail.

Напомним, из-за полномасштабного нападения России на Украину Роман Абрамович оказался под санкциями, которые коснулись и Челси. Скандальному миллиардеру пришлось продать свое детище, которым он владел с 2003-го. Новым владельцем Челси стал фонд американца Тодда Бели.

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