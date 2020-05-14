Челси готов перехватить трансферную цель Барселоны – лондонцы имеют сильный козырь

Боснийский полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич попал в сферу интересов лондонского Челси.

"Аристократы" уже провели предварительные переговоры с действующими чемпионами Италии относительно вероятного трансфера Пьянича будущим летом, сообщает The Guarian.

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По информации издания, англичане ради этого перехода даже готовы расстаться со своим итальянским легионером Жоржиньо, включив его в обмен. Такой вариант должен понравиться наставнику Ювентуса Маурицио Сарри, который уже работал с хавбеком в Наполи и Челси.

Ранее главным претендентом на Пьянича была Барселона, но бразилец Артур, которым "бьянконери" хотели заменить боснийца, отказывается покидать Камп Ноу. Именно поэтому теперь позиция каталонцев в борьбе за игрока "Старой синьоры" выглядит слабее, чем у Челси.

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