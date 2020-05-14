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Челсі готовий перехопити трансферну ціль Барселони – лондонці мають сильний козир

16:47 349 Читать на русском
Челсі готовий перехопити трансферну ціль Барселони – лондонці мають сильний козир
Міралем П'яніч / Getty images

Боснійський півзахисник Ювентуса Міралем П'яніч потрапив в сферу інтересів лондонського Челсі.

"Аристократи" вже провели попередні переговори з чинними чемпіонами Італії щодо ймовірного трансферу П'яніча майбутнім літом, повідомляє The Guarian​​​​​​.

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За інформацією видання, англійці заради цього переходу навіть готові попрощатися зі своїм італійським легіонером Жоржінью, включивши його в обмін. Такий варіант повинен сподобатися наставнику Ювентуса Мауріціо Саррі, який вже працював з хавбеком в Наполі і Челсі.

Раніше головним претендентом на П'яніча була Барселона, але бразилець Артур, яким "б'янконері" хотіли замінити боснійця, відмовляється покидати Камп Ноу. Саме тому тепер позиція каталонців у боротьбі за гравця "Старої синьйори" виглядає слабшою, ніж у Челсі.

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Теги
Англія Жоржінью Жоржінью Челсі Челсі Ювентус Ювентус Барселона Барселона Артур Артур Міралем П'яніч Міралем П'яніч
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