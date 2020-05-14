Челсі готовий перехопити трансферну ціль Барселони – лондонці мають сильний козир

Боснійський півзахисник Ювентуса Міралем П'яніч потрапив в сферу інтересів лондонського Челсі.

"Аристократи" вже провели попередні переговори з чинними чемпіонами Італії щодо ймовірного трансферу П'яніча майбутнім літом, повідомляє The Guarian​​​​​​.

П'яніч заради Барселони відмовив ПСЖ і Манчестер Юнайтед

За інформацією видання, англійці заради цього переходу навіть готові попрощатися зі своїм італійським легіонером Жоржінью, включивши його в обмін. Такий варіант повинен сподобатися наставнику Ювентуса Мауріціо Саррі, який вже працював з хавбеком в Наполі і Челсі.

Раніше головним претендентом на П'яніча була Барселона, але бразилець Артур, яким "б'янконері" хотіли замінити боснійця, відмовляється покидати Камп Ноу. Саме тому тепер позиція каталонців у боротьбі за гравця "Старої синьйори" виглядає слабшою, ніж у Челсі.

Від Роналду до Мессі – Барселона знайшла ідеальне підсилення, яке втратила кілька років тому