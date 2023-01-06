Співвласники Челсі Тодд Бьолі та Бехдад Егбалі мають свої умови для Михайла Мудрика, якщо він хоче перебратись саме в їхній клуб.

Представники Челсі хочуть отримати від Мудрика гарантії, що він обере саме "синіх" замість Арсенала, повідомляє The Telegraph.

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Лише після цього Челсі готовий зробити офіційну пропозицію Шахтарю щодо трансферу Михайла. Прискорити перехід можуть травми Стерлінга та Пулішіча в поєдинку проти Манчестер Сіті. Арсенал же не планує змагатись з Челсі, а пропозиція "канонірів" не перевищить планку в 70-75 млн євро.

Нагадаємо, що Шахтар непоступливий у переговорах щодо Мудрика. "Гірники" хочуть виторгувати 100 мільйонів і блокують перехід Михайла в Арсенал. Молодий вінгер, втім, заявив про бажання змінити чемпіонат і мріє про переїзд на Емірейтс.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?