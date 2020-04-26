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"Челси делал запрос по Неймару", – агент бразильца рассекретил гранды, которые интересовались звездой ПСЖ

16:44 74 Читати українською
"Челси делал запрос по Неймару", – агент бразильца рассекретил гранды, которые интересовались звездой ПСЖ
Неймар / Фотожаба The Sun

Вагнер Рибейро, который является агентом форварда ПСЖ, рассказал, куда судьба могла занести Неймара.

"Было много звонков по Неймару. Я получил официальное предложение от Челси в тот день, когда Неймар дебютировал со сборной Бразилии в 2010 году. Они сделали запрос, мы его рассмотрели, но в итоге мы ни к чему не договорились.

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Потом были другие предложения от Баварии и Ювентуса, с представителями итальянцев я даже встречался в Турине", – цитирует Рибейро AS.

Напомним, Неймар в 2013 году перебрался из родного Сантоса в Барселону, а в 2017-м – в ПСЖ.

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