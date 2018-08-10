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Челси боится, чтобы Азар не поступил как Куртуа из-за желания перейти в Реал

12:26 6 Читати українською
Челси боится, чтобы Азар не поступил как Куртуа из-за желания перейти в Реал
Эден Азар / ФК Челси

На Стэмфорд Бридж опасаются, что их лидер Эден Азар может повести себя как его соотечественник Тибо Куртуа, чтобы оформить свой переход в Реал.

Экс-голкипер Челси Куртуа со скнадалом перешел в мадридский Реал. Бельгиец ради переезда в Мадрид к своей семье бойкотировал тренировки "синих". Так же он делал, когда хотел перейти в Челси из Генка.

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Британское издание Express сообщает, что в Лондоне боятся столкнуться с подобным поведением к другому бельгийцу Эдена Азара. Лидера "пенсионеров" связывали с переходом в королевский клуб, однако главный тренер команды Маурицио Сарри заверил, что вингер останется на Стэмфорд Бридж.

Сам клуб готов был продать Эдена за 200 млн фунтов, после чего в Мадриде решили отказаться от идеи трансфера и сделали ставку на Иско.

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