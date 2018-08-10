Челсі боїться, щоб Азар не вчинив як Куртуа через бажання перейти в Реал

На Стемфорд Брідж мають побоювання, що їхній лідер Еден Азар може повести себе як його співвітчизник Тібо Куртуа, щоб оформити свій перехід в Реал.

Екс-голкіпер Челсі Тібо Куртуа зі скнадалом перейшов у мадридський Реал. Бельгієць заради переїзду в Мадрид до своєї сім'ї бойкотував тренування "синіх". Так само він робив, коли хотів перейти в Челсі з Генка.

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Британське видання Express повідомляє, що в Лондоні бояться зіткнутись з подібною поведінкою від іншого бельгійця Едена Азара. Лідера "пенсіонерів" пов'язували з переходом у королівський клуб, проте головний тренер команди Мауріціо Саррі запевнив, що вінгер залишиться на Стемфорд Брідж.

Сам клуб готовий був продати Едена за 200 млн фунтів, після чого у Мадриді вирішили відмовитись від ідеї трансферу і зробили ставку на Іско.

Куртуа шантажує Челсі, вимагаючи продати його в Реал