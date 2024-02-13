Крістал Пелас на власному полі програв Челсі (1:3) в рамках 24 туру АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Мудрик вп'яте поспіль опинився у запасі Челсі. Маурісіо Почеттіно знайшов українцю нового конкурента – тренеру сподобалося, як зліва грає центрфорвард Джексон. На іншому фланзі вийшов Мадуеке. Вони обидва провалили перший тайм, не показавши нічого. Як, власне, і вся команда.

Як Мудрик дійшов до такого і чи є світло в кінці тунелю

Челсі 80% часу контролював м'яч, але ніяк не загрожував воротам Крістал Пелас. Першого входу в чужий штрафний майданчик довелося чекати 25 хвилин, першого удару – 45 хвилин. Господарі за цей же час завдали шість ударів у відповідь.

Челсі виглядав абсолютно розібраним. Команда (а це вже комплімент для Челсі) не розуміла, як проходити організований захисний блок Пелас, а помилки перетворювалися на швидкі атаки суперника. Петровіч не дозволив забити Матета, але коли приклався Лерма – голкіпер був безсилим. Колумбієць шикарним дальнім ударом поклав м'яч під стійку.

Другий тайм розпочався з гола Челсі. Гості нарешті розіграли хорошу комбінацію – Галлахер замкнув подачу Гюсто. "Сині" посилили тиск в останній третині поля, чому посприяли перестановки. Нкунку вийшов на лівий фланг, Джексон змістився у центр, а Палмер пішов направо. Згодом з'явився Стерлінг, Мудрик же так і залишився на лаві запасних.

Крістал Пелас не забував вибігати в контратаки. Лерма та Матета знову мали ударні позиції, кілька разів перспективно прорвався Франса. Челсі тим часом атакував через зв'язку Палмер-Гюсто. Коул бив з хороших позицій, потім створив момент для Стерлінга.

У підсумку Палмер став героєм. Колишній гравець Ман Сіті прорвався у вільну зону та вивів на удар Галлахера. Конор з лінії штрафного майданчика оформив дубль. А в компенсований час Палмер записав на себе ще один асист – розігнав контрвипад і знайшов пасом Енцо.

Челсі переміг, набрав 34 бали та підійнявся на 10 місце. Крістал Пелас має 24 пункти і 5-очковий відрив від зони вильоту.