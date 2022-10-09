Челси – Вулверхэмптон – 3:0 – видео голов и обзор матча
Челси без проблем победил Вулверхэмптон в 10 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Подопечные Грэма Поттера полностью переиграли визави, что конвертировалось в три гола. Хаверц в конце первого тайма прекрасно замкнул подачу Маунта. Удвоил преимущество Пулишич, а точку красивым ударом поставил Броя. Это его первый гол в АПЛ за Челси.
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Победа позволила команде из Лондона расположиться на четвертом месте турнирной таблицы Премьер-лиги, имея в активе 16 зачетных баллов. Вулверхэмптон остался в зоне вылета с шестью очками. Впереди у Челси выезд на матч Лиги чемпионов против Милана.