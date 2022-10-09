Челси без проблем победил Вулверхэмптон в 10 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Подопечные Грэма Поттера полностью переиграли визави, что конвертировалось в три гола. Хаверц в конце первого тайма прекрасно замкнул подачу Маунта. Удвоил преимущество Пулишич, а точку красивым ударом поставил Броя. Это его первый гол в АПЛ за Челси.

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