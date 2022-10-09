Челсі без проблем переміг Вулверхемптон у 10 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Підопічні Грема Поттера повністю переграли візаві, що конвертувалось у три голи. Хаверц наприкінці першого тайму чудово замкнув подачу Маунта. Подвоїв перевагу Пулішич, а крапку красивим ударом поставив Броя. Це його перший гол в АПЛ за Челсі.

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Перемога дозволила команді з Лондона розташуватись на четвертій сходинці турнірної таблиці Прем'єр-ліги, маючи в активі 16 залікових балів. Вулверхемптон залишився у зоні вильоту з шістьма очками. Попереду у Челсі виїзд на матч Ліги чемпіонів проти Мілана.