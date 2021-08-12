"Решение выпустить Кепу не было спонтанным. Мы говорили об этом с вратарями еще как только пришли в клуб. Мы были хорошо подготовлены. У нас была статистика, согласно которой Кепа лучше в спасении пенальти. Аналитики показали мне цифры, а потом мы поговорили с игроками о том, что такое может случиться в матчах на выбывание. Просто фантастически, как Менди это принимает.

Челси – Вильярреал – 1:1 (6:5 по пен.) – видео голов и обзор матча

Нам нужно делать то, что лучше для команды. Я счастлив, что выход Кепы сработал. Есть доказательства, что Кепа лучше в этих моментах, и мои ребята – настоящие командные игроки. Я счастлив за Кепу, я рад за Эдуара, ведь у меня есть такой вратарь, который готов на жертвы ради команды.

В целом матч был очень тяжелым. Мы были очень сильны в первые 30 минут. Затем немного потеряли темп после гола. Они заслужили сравнять счет. К 120-й минуте мы вложили больше, поэтому заслужили победу", – цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

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