Челси завоевал Суперкубок УЕФА – Кепа выиграл у Вильярреала серию пенальти
00:55 - Читати українською
В рамках битвы за Суперкубок Европы лондонский Челси одержал победу над Вильярреалом, перестреляв испанцев в серии послематчевых пенальти. Отчёт о встрече читайте на "Футбол 24".
Суперкубок УЕФА
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 6 : 5 )
завершено
Жерар Морено 73’
73’ Жерар Морено
Суперкубок УЕФА-2021
Челси – Вильярреал – 1:1 (серия пенальти – 6:5)
Голы: Зиеш, 27 – Ж. Морено, 73
Детальный отчёт о матче читайте через несколько минут...
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