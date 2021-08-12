"Рішення випустити Кепу не було спонтанним. Ми говорили про це з воротарями ще як тільки прийшли в клуб. Ми були добре підготовлені. У нас була статистика, згідно з якою Кепа кращий у порятунку пенальті. Аналітики показали мені цифри, а потім ми поговорили з гравцями про те, що таке може трапитися в матчах на вибування. Просто фантастично, як Менді це приймає.

Челсі – Вільяреал – 1:1 (6:5 по пен.) – відео голів та огляд Суперкубка УЄФА

Нам потрібно було робити те, що краще для команди. Я щасливий, що вихід Кепи спрацював. Є докази, що Кепа кращий в цих моментах, і мої хлопці – справжні командні гравці. Я щасливий за Кепу, я радий за Едуара, адже у мене є такий воротар, який готовий на жертви заради команди.

Загалом матч був дуже важким. Ми були дуже сильні в перші 30 хвилин. Потім трохи втратили темп після гола. Вони заслужили зрівняти рахунок. До 120-ї хвилини ми вклали більше, тому заслужили перемогу", – цитує Тухеля офіційний сайт УЄФА.

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