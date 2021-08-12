Стартовое давление Челси завершилось голом на 27-й минуте. Хаверц выполнил прострел с левого фланга, Вернер мудро решил не касаться мяча, а Зиеш пробил над головой Асенхо. Вильярреал мог отыграться перед свистком на перерыв, но мощный удар Альберто Морено отразила перекладина.

Челси завоевал Суперкубок УЕФА – Кепа выиграл у Вильярреала серию пенальти

Каркас еще раз спас Челси после отдыха (в штангу попал Жерар Морено), однако удержать преимущество лондонцам не удалось. Рюдигер выполнил бездумный пас, и игроки Вильярреала оперативно воспользовались пространством – на этот раз Ж. Морено не простил. Команды слишком осторожно провели экстратаймы, поэтому судьба титула решалась в серии пенальти. Специально под лотерею Тухель выпустил Кепу, и тот не подвел. Хаверц проиграл первую же дуэль Асенхо, однако дальше игроки Челси били безошибочно. А вот Кепа справился с выстрелами Манди и опытнейшего Альбиоля, который бил седьмым.