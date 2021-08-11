"Мы оказались в довольно непростой ситуации. Одни игроки в нашей команде сыграли не больше тайма, у других за плечами несколько недель подготовки и целых четыре матча.

Челси – Вильярреал: фанаты смогут посетить матч за Суперкубок УЕФА, но получили ряд ограничений

Мы прошли через большое испытание после особенного сезона. Прошлым летом почти не было паузы, затем последовал новый длинный сезон плюс Евро и Кубок Америки. Это было очень трудно и энергозатратно. Наша специалисты, которые отвечают за восстановление игроков, проделали потрясающую работу.

Наш тренерский штаб проделывает двойной объем работы. Все тренировки разделяются на две сессии. Нам нужно было обеспечить хорошую подготовку для разных групп игроков. Для многих моих парней подготовка к очень сложному сезону продолжится в ближайшие недели. После следующей паузы на матчи сборных многие наши игроки будут уже в лучшей форме.

Челси – Вильярреал: испанцы потеряли ключевого игрока перед Суперкубком УЕФА

Это не похоже на давление, это то, что мы требуем от себя. Совершенствоваться каждый день и быть лучшим тренером, которым я могу быть каждый день. Приходить в Кобхэм каждый день в хорошем настроении и хорошо работать. Мы готовы к новым испытаниям.

Нам нужно найти баланс. Нельзя отвлекаться и нельзя слишком много думать о наших задачах и ожиданиях. Это повседневный процесс, и если вы подходите к нему хорошо, то вам нельзя отвлекаться", – приводит слова немца официальный сайт УЕФА.

Отметим, что матч Челси – Вильярреал состоится в Белфасте в среду, 11 августа. Начало поединка в 22:00.

Челси – Вильярреал: анонс матча Суперкубка УЕФА