В поединке за Суперкубок Европы лондонский Челси встретится с испанским Вильярреалом. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Челси – Вильярреал

11 августа, 22:00. Белфаст, Виндзор Парк

Главный арбитр: Сергей Карасёв (Россия)

Телетрансляция на MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

После проведения решающих поединков чемпионата Европы Британские острова никак не могут отпустить футбол самого высокого уровня. Вот и матч за Суперкубок УЕФА примет североирландский Белфаст. Компактный Виндзор Парк, на котором свои домашние матчи проводят Линфилд и местная сборная, действительно выглядит неплохим вариантом арены для битвы Челси и Вильярреала во времена коронавирусных ограничений.

В ближайший уикенд обоим коллективам стартовать в национальных чемпионатах. Поэтому белфастский матч станет для Томаса Тухеля и Унаи Эмери еще и хорошей возможностью подготовиться к внутренним соревнованиям. С этой точки зрения более важным поединок является для лондонцев. Из-за участия лидеров команды в Евро-2020 и Копа Америка "синие" ни один спарринг не провели в оптимальном составе. Аспиликуэта, Тиагу Силва, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо, Маунт в межсезонье не сыграли за Челси ни минуты.

Вряд ли кто-то из них выйдет в старте и против "Желтой субмарины". Наиболее экспериментально будет выглядеть оборона, где вполне вероятно появление нетипичной тройки защитников с Трево Чалобой. Уроженец африканского Фритауна в прошлом году набрался опыта в Лиге 1 (29 матчей и 2 гола за Лорьян), сыграл в трех спаррингах "синих" летом и имеет абмиции закрепиться в обойме Тухеля. Получит возможность еще раз себя проявить и Хаким Зиеш. Марокканцу пророчили отъезд в Италию, а он взял и оформил дубль с Тоттенхэмом.

Меньше проблем у Эмери. Точно не помогут Вильярреалу травмированнык Парехо и Чуквуэзе. Есть сомнения на счет Пау Торреса, который был в обойме сборной Испании на Евро-2020 и вышел с "Фурией Рохой" в финал Олимпиады. А вот главный бомбардир левантийцев – Жерар Морено – наготове. Он не смог вытеснить из основы национальной команды Морату (любимца Луиса Энрике) и вряд ли вернулся с форума в хорошем настроении. Однако "Желтая субмарина" порадовала лидера атак новым контрактом аж на 6 лет.

Интересные факты

– Челси 4 раза боролся за Суперкубок УЕФА, но завоевал только один титул (победа над Реалом в 1998 году);

– Унаи Эмери дважды выводил Севилью на поединки за трофей и потерпел два поражения;

– Вильярреал не снискал ни одной победы в летних спаррингах (+0, =3, -3), а Челси не знал горечи поражений (+3, =1, -0).

Ориентировочные составы команд

Челси: Менди – Чалоба, Зума, Рюдиер – Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо – Зиеш, Вернер, Хаверц

Вильярреал: Асенхо – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса – Тригерос, Морланес, Капу, А. Морено – Ж. Морено, Диа

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Вильярреал привычно для решающих стадий евросоревнований получил ярлык андердога. В "Желтую субмарину" не верили перед противостояниями с Арсеналом и МЮ в Лиге Европы. Не верят в шансы левантийцев и сейчас. Однако, команда Эмери всегда готова посрамить скептиков. Даже с кадровыми проблемами Вильярреал обязательно навяжет борьбу Челси. Главная прелесть грядущего поединка в стиле команд. Никто не припаркует "автобус", соперники сделают много интересных тактических ходов, будет царить открытый футбол. С таким сценарием шансы Челси действительно выглядят выше. Но статус фаворита подопечным Тухеля еще предстоит подтвердить на поле.

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