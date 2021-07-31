Челси – Вильярреал: испанцы потеряли ключевого игрока перед Суперкубком УЕФА
13:08 - Читати українською
Вильярреал не сможет открыть официальный сезон в сильнейшем составе.
Полузащитник Дани Парехо на тренировке получил травму икроножной мышцы, сообщает Marca.
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Лидер Вильярреала пропустит около 3-4 недель. Это лишает его шанса сыграть в матче за Суперкубок УЕФА против Челси. Поединок с лондонцами в Белфасте состоится 11 августа.
Добавим, что в прошлом сезоне Парехо провел 53 матча, отметившись 3 голами и 8 ассистами.
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